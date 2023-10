SC Freiburg im Höhenflug

Der Verein hat seinen Umsatz in der vergangenen Saison auf 175 Millionen Euro gesteigert und einen Jahresüberschuss von 16 Millionen Euro erzielt. Beides sind Höchstwerte in der Clubgeschichte, so Finanzvorstand Oliver Leki. Die Mitgliederzahl hat sich in den letzten 2 Jahren fast verdoppelt und stieg auf 63.000. Das schnelle Wachstum des Clubs sei eine Herausforderung, denn die Erwartung vieler Fans sei gestiegen. Sportvorstand Jochen Saier will den erfolgreichen Weg weiter gehen. Wichtig sei demütig zu bleiben und nicht zu vergessen, was den SC in den letzten Jahren stark gemacht hat.