Mit den ersten drei Toren und dem ersten Sieg ist Fußball-Zweitligist SV Sandhausen am vierten Spieltag der erhoffte Befreiungsschlag gelungen. Das Team von Trainer Gerhard Kleppinger gewann sein Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue dank der Treffer von Alexander Esswein (52.), Janik Bachmann (82.) und Cebio Soukou (88.) mit 3:1 (0:0) und schob sich in der Tabelle an den Veilchen vorbei.