Neustart mit "Mainzer Fußball-DNA": Mit dieser Schlagzeile teilte der 1. FSV Mainz 05 gestern den Wechsel in der sportlichen Führung mit. Ex Manager Christian Heidel kehrt in den Vorstand der 05er zurück, Sportdirektor wird der frühere Trainer Martin Schmidt. Dazu der Kommentar von Stefan Kersthold.