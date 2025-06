Rhythmische Sportgymnastik, EM in Tallin LIVE

Mehrkampf-Finale am Samstag, 07. Juni

Am Samstag, 7. Juni, tritt Darja Varfolmeev im Mehrkampf-Finale an. Der Beginn ihres Wettkampfes (8:30 Uhr oder 12:30 Uhr) ergibt sich aus der Qualifikation am Freitagnachmittag.