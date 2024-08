In der 2. Liga gab der Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball am Sonntag seine Premiere. Und beim ersten Zweitliga-Heimspiel seit 23 Jahren empfingen die Ulmer gleich den 1. FC Kaiserslautern - 1:2 hieß das Ergebnis am Ende einer spannenden Partie - trotz zwischenzeitlicher Ulmer Führung.