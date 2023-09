Pro A Saisonvorschau: EPG Baskets Koblenz

In ihrer ersten Zweitliga-Saison setzen die Baskets auf Konstanz. Aufstiegstrainer Pat Elzie kann auf fast alle Leistungsträger aus der vergangenen Saison setzen und freut sich zudem über interessante Neuzugänge. Das Saisonziel ist für einen Aufsteiger auch schon sehr ambitioniert: "Wir wollen auf jeden Fall in die Playoffs", sagt Centerspieler Moses Pölking. Die Koblenzer sind aber auch nicht irgendein Aufsteiger. Der Verein gehört laut Sportvorstand Thomas Klein finanziell schon jetzt zu den Top-Vereinen in Liga 2 und möchte zur Saison 2027/2028 sogar in der Bundesliga spielen. Mit der 3.900 Zuschauer fassenden Arena im Koblenzer Stadtteil Oberwerth hat der Aufsteiger schon eine der größten Halle der Liga.