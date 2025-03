Porträt Sabrina Schneider

Die Special Olympics sind die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung. Am Samstag (8. März) beginnen die Winterspiele in Turin und auch einige Sportlerinnen und Sportler aus Baden-Württemberg nehmen teil. Sabrina Schneider aus Klettgau im Schwarzwald wird unter anderem im Ski Slalom an den Start gehen. Neben ihrer Freude am Sport ist die Fastnachtsmusik ihr zweite große Leidenschaft.