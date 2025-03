Porträt Reka Schatz

Die Special Olympics sind die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung. Am 8. März beginnen die Winterspiele in Turin und auch einige Sportlerinnen und Sportler aus Baden-Württemberg nehmen teil. Reka Schatz ist 23 Jahre alt und wir im Ski Slalom starten. Sie kommt aus Kornwestheim und macht zurzeit ein Praktikum in einem Kindergarten. Reka ist ein richtiges Multitalent. Sport und Musik sind ihre größten Hobbies. Am liebsten spielt sie Geige.