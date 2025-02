Porträt Majtie Kolberg

Die Mittelstrecken-Läuferin Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler hat in der Leichtathletik-Hallensaison gezeigt, dass sie fit ist. Vor wenigen Monaten hat sie sich einer neuen Trainingsgruppe angeschlossen und sich im Trainingslager in Südafrika vorbereitet. Und das hat sich sofort bemerkbar gemacht. Denn seit fast 30 Jahren ist keine Deutsche mehr so schnell gelaufen wie sie. Das weckt Medaillen-Hoffnungen für die Hallen-Europameisterschaften Anfang März in den Niederlanden.