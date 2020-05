Pascal Ackermann im neuen Corona-Alltag

Genau vor einem Jahr: Pascal Ackermann gewinnt als erster Deutscher das berühmte Maglia Ciclamino, das lila Trikot des besten Sprinters beim Giro d’Italia. In diesen Tagen wollte der 26-jährige Radrennfahrer aus Minfeld bei Kandel eigentlich die begehrte Trophäe erneut gewinnen – doch ihm bleibt wegen der Corona-Zwangspause nur Training zuhause in der Pfalz oder am Erstwohnsitz in Österreich. "Es fehlt der Adrenalinkick", sagt er.