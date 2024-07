Owen Ansah ist der neue Stern am deutschen Sprinterhimmel. Bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig knackte er als erster Deutscher die magische 10-Sekunden-Marke und damit auch den Deutschen Rekord. Aber nach dem Erfolg der Dämpfer: Eine Welle an rassistischen Beleidigungen in den sozialen Medien. Zum Glück prallen die Hasskommentare am Rekordsprinter weitestgehend ab.