Olympia-WG Bahnrad: "Möchten zusammen nach LA"

Das Leben eines Leistungssportlers bringt viele Herausforderungen mit sich: Volle Terminkalender, wenig Freizeit und viele Entbehrungen. Umso schöner, wenn man seinen Alltag mit Gleichgesinnten teilen kann. Das dachten sich auch Teamsprint-Europameisterin Alessa-Catriona Pröbster, U23-Vizeeuropameister Henric Hackmann und der Olympiateilnehmer Luca Spiegel, als sie Mitte des Jahres in eine gemeinsame Wohnung am Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern zogen. Henric Hackmann, weiß genau, worauf es beim WG-Leben der Sportler ankommt:

Henric Hackmann: „Wir sind im Training am absoluten Limit und in der Wohnung wollen wir einfach Ruhe haben. Das heißt, wir gehen uns nicht auf den Sack und machen das, was wir machen müssen.“

Klingt hart. Ist aber gar nicht so gemeint. Natürlich wird auch viel gelacht und das bekräftigt Alessa-Catriona Pröbster, man unterstützt sich gegenseitig:

Alessa-Catriona Pröbster: „Wenn jetzt jemand mal morgens durchhängt, beginnt das schon in der Wohnung, dass wir uns gegenseitig motivieren.“

Sie ist es auch die dafür sorgt, dass in der WG nichts aus dem Ruder läuft, quasi die WG-Managerin:

Alessa-Catriona Pröbster: „Ich habe einen kleinen Ordnungstick, ich sage schon, wenn mir was auffällt, aber schimpfen würde ich es nicht nennen.“

Henric Hackmann ist der Küchenchef der Truppe. Eine zentrale und wichtige Aufgabe: Denn die drei verbrennen bei ihren Einheiten Unmengen an Kalorien. Das heißt, möglichst viel, möglichst gesund und möglichst lecker. Apropos Genuss: Der Olympia-Neunte Luca Spiegel ist für den Kaffee zuständig. Mit Leidenschaft und hochwertiger Ausstattung ist er der Barista der Wohngemeinschaft:

Luca Spiegel: „Für mich ist das ein Ausgleich. Im Training bin ich mehr so der Hau-Drauf-Typ und zuhause macht es Spaß, sich mal mehr mit Kleinigkeiten zu beschäftigen.“

Mitte Oktober fliegen die drei bereits zusammen zur Bahnrad-WM (16.10 – 20.10) nach Kopenhagen. Ein wichtiges Highlight, aber langfristig nur eine Zwischenstation, wie Henric Hackmann klarmacht:

Henric Hackmann: „Es kann wirklich passieren, dass 2028 in Los Angeles die ganz WG mitfährt.“

Die Bahnrad-Olympia-WG nimmt Fahrt auf. Aber selbst für die Hochgeschwindigkeits-Radsportler aus Kaiserslautern ist es bis Los Angeles, noch ein weiter Weg.