Olivia Gürth: "Werde auf einmal beim Joggen erkannt"

Die Emotionen hätten zum Ende der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest am vergangenen Sonntag kaum unterschiedlicher sein können. Auf der einen Seite hat die deutsche Leichtathletik keine Medaille und damit das schlechteste WM-Ergebnis aller Zeiten verbucht, auf der anderen Seite ist da eine Hindernisläuferin in neue Dimensionen vorgestoßen. Olivia Gürth vom Diezer TSK Oranien lief mit neuer Persönlicher Bestzeit und Olympianorm im 3.000-Meter-Hindernis-Finale auf Platz 14. Ihren Erfolg muss die 21-Jährige erstmal verdauen.