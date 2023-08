Olivia Gürth: "Europäer können vorne mitlaufen"

Die Emotionen hätten zum Ende der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest am vergangenen Sonntag kaum unterschiedlicher sein können. Auf der einen Seite hat die deutsche Leichtathletik keine Medaille und damit das schlechteste WM-Ergebnis aller Zeiten verbucht, auf der anderen Seite ist da eine Hindernisläuferin in neue Dimensionen vorgestoßen. Olivia Gürth vom Diezer TSK Oranien lief mit neuer Persönlicher Bestzeit und Olympianorm im 3.000-Meter-Hindernis-Finale auf Platz 14. Die Athletin ist noch jung, 21 Jahre alt, möchte langfristig mal ganz oben landen. Die deutschen Läuferinnen und Läufer konnten in der Weltspitze keine Rolle spielen. Oliva Gürth sieht viele europäische Athletinnen und Athleten, wie den Norweger Jakob Ingebrigtsen ganz vorne: "Es müsste möglich sein, dass wir Deutschen wieder weiter vorne landen."