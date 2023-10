Offener Brief: KSC-Führung bittet um Ruhe und Geschlossenheit

In dem Brief bittet die Vereinsführung um Zeit und ruft dazu auf, die Erwartungen an die Saison richtig einzuordnen. Ziel sei es weiter, so schnell wie möglich die 40-Punkte-Marke zu erreichen, also den Klassenerhalt zu sichern, heißt es in dem Schreiben. Es ist unter anderem von KSC-Präsident Holger Siegmund-Schultze unterschrieben, aber nicht von den beiden Vizepräsidenten Günter Pilarsky und Martin Müller. Man habe in den vergangenen Jahren den Rückstand auf die Konkurrenz in vielen Bereichen aufgeholt und sei vom eingeschlagenen Weg inklusive der Reorganisation des Gesamtbereichs Sport weiter überzeugt, heißt es weiter. Im April war Sportchef Oliver Kreuzer gegen den Willen der beiden Vize-Präsidenten freigestellt worden. Nach neun Spieltagen steht der KSC mit neun Punkten nur auf Rang 14.