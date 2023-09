Niko Kappel: "Da war mehr drin"

per Mail teilen

Niko Kappel (VfB Stuttgart) wollte seine Saison mit einem guten Ergebnis ausklingen lassen. Nach seiner Silbermedaille bei der Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Paris konnte er beim ISTAF zwar das paralympische Kugelstoßen gewinnen, aber nicht an seine bisherigen Leistungen anknüpfen. Mit 14,01 Metern gewann er zwar mit großem Vorsprung, blieb aber knapp einen Meter unter seinem Weltrekord von 14,99 Metern. "Da wäre mehr drin gewesen, aber ich bin absolut zufrieden mit dem Wettkampf. Jetzt geht es erstmal ab in den Urlaub."