Beim TTC Zugbrücke Grenzau war die Vorstellungsrunde heute während der Mannschafts-Präsentation besonders wichtig: Vorstand neu, Cheftrainer neu, drei der vier Spieler neu. Und dann auch noch Corona-bedingt ein Bundesliga-Start, wie es ihn noch nie gab.

„Ja, muss man schon sagen: ist so gut wie alles neu“, sagt Olaf Gstettner. Der Vorsitzende des Tischtennis-Bundesligisten aus dem Westerwald ist selbst einer der „Neuen“ und weiß, wie gravierend der Umbruch beim TTC ist. „Dazu kommt natürlich noch: selbst wenn es noch die Alten wären, wäre durch Corona auch die Situation eine neue…“. Und zwar eine, die den Traditionsklub wie alle Erstliga-Vereine wahrscheinlich durch die gesamte Saison begleiten wird.

Der sechsfache Deutsche Meister aus dem Stadtteil von Höhr-Grenzhausen geht mit einem runderneuerten Kader in die Spielzeit 2020/2021. Als neuer Cheftrainer gibt Colin Heow sein Debüt in der Bundesliga. Mit erst 31 Jahren trägt er zum Verjüngungsprozess an der Zugbrücken-Platte bei. Mit dem Rumänen Christian Pletea, der vom Deutschen Meister Saarbrücken nach Grenzau wechselte, und dem Griechen Ioannis Sgouropoulos, der seinen Vertrag beim TTC verlängerte, bilden zwei 20jährige eine starke Nachwuchs-Fraktion. Komplettiert wird der Kader durch den Belgier Robin Devos (26 Jahre) und dem Routinier aus Serbien, Aleksandar Karakasevic. Der 44jährige spielte – wie er selbst stolz erzählte -bereits bei fünf Olympischen Spielen – und strebt mit Grenzauer Matchpraxis seine sechsten nächstes Jahr in Tokio an.

Colin Heow ist der neue Trainer

„Wir starten morgen unser Training“, sagt der neue Chefcoach. Colin Heow, der über die TGM Mainz-Gonsenheim und Luxemburg in den Westerwald kam, wird dann auch erst seine neuen Schützlinge richtig kennenlernen. „Dann werde ich die Spieler erstmals live am Tisch haben. Ich bin guter Dinge, dass wir einen guten Start in die Saison haben.“

Ein Start, der organisatorisch noch gestemmt werden muss. Denn Corona wird auch die Tischtennis-Bundesliga zu Kompromissen zwingen. „Ich bin sicher, dass wir mit Zuschauern in die Saison gehen“, gibt sich Vereinsboss Gstettner optimistisch. „Aber natürlich wird es keine volle Halle geben. Ich rechne vielleicht mit 130 bis 150 Zuschauern.“ Das Ziel für die Partien in der Zugbrücken-Halle und bei den Auswärts-Aufgaben ist klar definiert. Olaf Gstettner: „Das gleiche wie im letzten Jahr: wir möchten die Klasse halten.“

Fest steht: der TTC Grenzau geht in seine 39. Bundesliga-Saison in Folge. Schon diese imposante Serie nötigt Respekt ab.