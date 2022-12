Heidelberg verpasst die Überraschung gegen Bayern nur knapp

Der Umzug der Heidelberger Basketballer aus der eigenen Halle in die Mannheimer SAP-Arena hat sich zumindest in Bezug auf die Zuschauerzahlen gelohnt. Über 10.000 Fans, etwa viermal so viele wie sonst üblich, waren zum Spiel gegen Vizemeister Bayern München gekommen. Sportlich standen die MLP Academics Heidelberg trotzdem am Ende nach einer 83:87-Niederlage mit leeren Händen da.

Dabei konnten die Heidelberger gut mithalten. Nach der ersten Hälfte führten sie mit 51:50. Vor allem Eric Washington sorgte mit seiner Treffsicherheit dafür, dass bei immer wieder wechselnder Führung, die Gastgeber dran blieben.

Die zweite Hälfte dann von mehr Defensivarbeit auf beiden Seiten geprägt. Aber das Spiel blieb eng und spannend. Auch nach drei Vierteln konnte Heidelberg eine zwei Punkte-Führung behaupten. Der Sieg schien bis kurz vor Ende möglich, aber dann setzte sich doch der Favorit aus München durch und gewann mit einem knappen Vier-Punkte-Vorsprung.

Auf jeden Fall war das Spiel beste Werbung für den Basketballsport und hat gezeigt, dass in der Rhein-Neckar-Region nicht nur Handball und Eishockey die Fans begeistern können.