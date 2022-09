per Mail teilen

Die Spieler des 1. FC Kaiserslautern sind am Montag, dem letzten Tag des Weinfestes, auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim zu Gast gewesen. Sie gaben Autogramme und viele Besucher warteten geduldig in der langen Schlange, um ihre Fußball-Idole zu sehen. Für viele der neuen Spieler ist es das erste Mal, dass sie den traditionsreichen Pfälzer Wurstmarkt besuchen können, der zwei Jahre lang wegen der Coronapandemie ausfallen musste.