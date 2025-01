Mykola Prostorov ist einer der besten Trampolinturner der Welt. 2022 musste er mit seiner Frau aus den Wirren des Kriegs in der Ukraine nach Deutschland flüchten. Am Bundesstützpunkt beim MTV Bad Kreuznach hat Mykola eine neue Heimat gefunden. Nachdem er jetzt seine aktive Karriere mit Rücken- und Herzproblemen beendet hat, will der Ukrainer in Deutschland bleiben und eine Trainerlizenz erwerben: Verbunden mit Dankbarkeit sein Wissen an die Trampolintunerinnen und Turner von morgen weitergeben.