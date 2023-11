Mitgliederversammlung Mainz 05

Fußball-Bundesligist und FSV Mainz 05 hat im

abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz erzielt. Bei der

Mitgliederversammlung am Montag präsentierte das aktuelle

Tabellenschlusslicht die Zahlen für die Saison 2022/23. Thema war aber auch die Abmahnung von Anwar El-Ghazi.

127,9 Millionen Euro, so hoch ist der Gesamtaufwand den Mainz 05 bei der Versammlung ausgewiesen hat. In der vorherigen Saison waren es noch 115 Millionen gewesen, neuer Rekord. Der Tabellenstand und der Saisonstart der Mainzer allerdings ebenfalls Rekord. Negativrekord. Trotzdem stehen die Vereinsspitze und die Mitglieder weiterhin hinter Trainer Bo Svensson, der nach seinem erfolgreichen Amtsantritt vor drei Jahren ein großes Vertrauen im Verein genießt. Auch die Entscheidung Anwar El-Ghazi abzumahnen wurde thematisiert. Laut Vorstandschef Stefan Hofmann sei es die schwerste Entscheidung seiner gesamten sechsjährigen Amtszeit gewesen. Da waren die Zahlen am Ende fast Nebensache: Nach Abzug aller Steuern ein Minus von 2,5 Millionen Euro. Laut Verein sei der Verlust vor allem aus sportlichen Nachverpflichtungen in der Winter-Transferperiode zurückzuführen. Die anwesenden Mitglieder des Bundesligisten stimmten zudem für die Einführung einer lebenslangen Mitgliedschaft. Diese befindet sich bereits in Planung und soll 1905 Euro kosten.