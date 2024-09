per Mail teilen

Es passierte am 3. Februar 2023. In einem Eishockey-Oberligaspiel wird der Rosenheimer Mike Glemser von seinem Riesserseer Gegner Jan Niklas Pietsch mit dem Kopf voraus in die Bande gecheckt und ist seitdem querschnittsgelähmt. Nun leitet er juristische Schritte ein… Uwe Castner