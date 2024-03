per Mail teilen

Der größte Teil von Mikaelle Assanis Weitsprung-Karriere liegt noch vor ihr. Sollte sie gesund bleiben und ihre Geschwindigkeit noch besser umsetzen können, traut sich die 21-Jährige Frohnatur einiges zu: "The Sky is the limit. Sieben Meter auf jeden Fall und international um die Medaillen mitspringen."

Mikaelle Assani ist bereits angelaufen und hat Geschwindigkeit aufgenommen: für den ganz großen Sprung im olympischen Finale in Paris.