Zwischen Sport- und Unialltag in Karlsruhe tankt Mikaelle Assani Kraft bei ihrer Familie und in ihrem Glauben. Die religiöse Christin sieht ihre Mutter Georgette, ihren Vater Uche und ihre Schwester Joy, so oft wie es geht: "Hier kann ich einfach Kraft tanken und mich von dem ganzen Trubel ablenken. Sie kennen mich auswendig, ich kann einfach ich selbst sein."