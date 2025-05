Die Weitspringerin Mikaelle Assani gehört zu den besten der Welt. Bei den Hallen-Europameisterschaften Anfang März hat sie sich im Weitsprung eine folgenschwere Verletzung zugezogen. Vor wenigen Wochen wurde sie operiert und an Sprünge in die Sandgrube ist noch nicht zu denken. Während für die meisten Leichtathleten so langsam die Wettkampfsaison losgeht, arbeitet die 22-Jährige an ihrem Comeback.