Mikaelle Assani" 7 Meter und Medaillen angreifen"

Drei Weitspringerinnen aus Baden-Württemberg katapultieren sich in dieser Hallensaison in die Top acht der Welt: Malaika Mihambo, Mikaelle Assani und Laura Raquel Müller nehmen Anlauf für den großen Sprung zu den olympischen Medaillen in Paris. Mit 6,93 Metern ist Assani momentan auf Platz vier der Welt und spricht im Interview mit SWR Sport darüber, warum die drei besten deutschen Weitspringerinnen aus Baden-Württemberg kommen.