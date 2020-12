In der zweiten Fußballliga fährt der SV Sandhausen am Sonntag (13 Uhr) zu den Würzburger Kickers. Für den neuen Sandhausen-Coach Michael Schiele ist es die Rückkehr an den Ort, an dem er zu Saisonbeginn selbst noch Trainer war. Schiele hatte mit Würzburg den Aufstieg geschafft und war dann nach nur zwei Drittliga-Spielen entlassen worden. Seit gut einer Woche trainiert er nun den SV Sandhausen.