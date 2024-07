Malaika Mihambo freut sich auf die olympischen Spiele in Paris. Die Stimmung, so viel steht fest, wird eine andere sein, als bei den Spielen in Tokio: "Die Atmosphäre vor Ort wird positiv sein. Es ist immer toll, das mit Menschen zu teilen, die sich für die Olmypischen Spiele interessieren." Mihambo möchte sich nach ihrer Corona-Infektion in Ruhe auf ihren Einsatz bei den Olympischen Spielen konzentrieren.