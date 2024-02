per Mail teilen

Was die Fußball - Profis von Mainz 05 in dieser Saison bisher nicht allzu oft geschafft haben – die Fans restlos zu begeistern – das schaffen die U19 Junioren der Mainzer regelmäßig. Die spielen in der Youth League, der Championsleague für A-Junioren, im Achtelfinale gegen Manchester City.