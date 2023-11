Mainz 05: Fall El-Ghazi eskaliert

Der Wirbel um Fußball-Profi Anwar El Ghazi beim Bundesligisten FSV Mainz 05 ist neu aufgeflammt und der Fall eskaliert.

Am Montag beschloss Fußball Bundesligist Mainz 05 seinen Spieler Anwar El Ghazi nach einer Abmahnung wegen seines Pro-Palästina Posts weiter im Spielbetrieb zu halten. Nachdem der Stürmer heute einen neuen Post veröffentlichte, prüft der Bundesligaclub die Lage erneut.

Laut Mainz 05 sei El Ghazi von seinem umstrittenen Pro-Palästina Post vom 15. Oktober, in dem er indirekt das Existenzrecht Israels in Frage stellte, abgerückt. Er habe sich von den terroristischen Akten der Hamas distanziert und das Existenzrecht Israels nicht in Frage gestellt, schrieb der Verein. Laut El Ghazi, seien diese Aussagen nicht von ihm autorisiert worden. Er korrigierte nun, dass sein Post vom 27. Oktober sein „einziges und finales“ Statement sei. Darin hatte er klargestellt, dass er „die Tötung aller unschuldigen Zivilisten in Palästina und Israel verurteile.“ Er bereue seinen Standpunkt nicht und distanziere sich nicht von dem, was er gesagt habe, schrieb El Ghazi in seinem Post. Mainz 05 reagiert überrascht und irritiert. Auf Twitter drückte der Club sein Unverständnis über den Post aus. Man werde den Sachverhalt juristisch prüfen und bewerten, so Mainz 05. El-Ghazi habe sich zudem zu Wochenbeginn krankschreiben lassen und sei aktuell nicht im Trainingsbetrieb, fügten die Rheinhessen hinzu.