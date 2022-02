Livestream Volleyball 23.2. ab 19:30 Uhr: Mladost Zagreb – Allianz MTV Stuttgart

Halbfinale im CEV-Pokal. Das Hinspiel der Stuttgarterinnen von Allianz MTV in Kroatien bei Zagreb überträgt SWR Sport am Mittwoch, den 23. Februar 2022 ab 19:30 Uhr im Livestream.

Im Viertelfinale setzten sich die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart souverän mit 3:1 durch. Mit dem Sieg (25:19, 25:12, 21:25, 25:21) auf internationaler Bühne gegen Bundesliga-Konkurrent Schwerin machte „Stuttgarts schönster Sport“, wie die Internetseite der MTV-Volleyballerinnen heißt, den Einzug ins Halbfinale des Europapokals perfekt.

Auf der internationalen Reise stellt sich nun als nächste Hürde Mladost Zagreb auf. Die Duelle mit dem Team der ehemaligen Stuttgarterin Martina Samadan zeigt SWR Sport live.

Volleyball CEV-Pokal im SWR Sport Livestream

SWR Sport überträgt das Halbfinal-Hinspiel aus der kroatischen Hauptstadt am 23. Februar ab 19:30 Uhr auf swr.de/sport und im SWR Sport YouTube Kanal sowie der ARD/SWR Mediathek. Zudem es ist via HbbTV/Red Button auch auf dem Fernseher abrufbar.

Das Rückspiel in Stuttgart ist am Dienstag, den 1. März 2022 ab 19 Uhr ebenso live beim SWR zusehen.

Kommentator: Julius Richter