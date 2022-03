Volleyball live am 15.3. ab 17 Uhr: Istanbul - Stuttgart

per Mail teilen

Finale im CEV-Pokal: Das Hinspiel der Stuttgarterinnen von Allianz MTV in Istanbul im SWR Sport-Livestream. Dienstag, den 15. März 2022 ab 17 Uhr.

Stuttgart steht erstmals im Finale des CEV-Pokals. Und das Team von Allianz MTV Stuttgart kann in diesem Jahr den ganz großen Wurf schaffen: Das Tripple aus deutschem Meistertitel, dem deutschen Volleyball-Pokalsieg und dem Sieg im europäischen CEV Pokal. In der Bundesliga sind sie als einziges Team ungeschlagen Tabellenführer, das Pokalfinale gegen den Dresdner SC steht noch an und das CEV-Pokalfinale zeigt der SWR live im Stream.

Stuttgart mit überzeugender Leistung im Halbfinale

Ganz überlegen hatte sich Allianz MTV Stuttgart im CEV-Halbfinale gegen den kroatischen Rekordmeister aus Zagreb für das Finale qualifiziert. Ebenso souverän hatte sich auch das türkische Team von Eczacibaşi Dynavit Istanbul ins CEV-Pokalfinale gespielt.

Volleyball Finale CEV-Pokal im SWR Sport Livestream

SWR Sport überträgt das Final-Hinspiel im Pokalwettbewerb des Europäischen Volleyballlverbands CEV in Istanbul am Dienstag, den 15.3.2022 ab 17 Uhr im Livestream auf swr.de/sport und im SWR Sport YouTube Kanal sowie der ARD/SWR Mediathek. Zudem es ist via HbbTV/Red Button auch auf dem Fernseher abrufbar.