Turnen live am 20.3. ab 14:30 Uhr: Mixed Cup

Beim DTB Pokal in Stuttgart gibt es erstmals den Mixed Cup. Bisher einzigartig treten in diesem Wettkampf gemischte Teams aus Männern und Frauen an. Live im SWR. Sonntag, 20.3. ab 14:30 Uhr

Der Mixed Cup feiert beim traditionsreichen DTB Pokal als neues Teamevent Weltpremiere und das mit international hochklassiger Besetzung. Deutschland plant, mit Olympiaturnerin Sarah Voss (Köln), Carlo Hörr (Fellbach-Schmiden), Aiyu Zhu (Köln), Lea Quaas (Chemnitz-Altendorf), Dario Sissakis und Glenn Trebing (beide Hannover) an den Start zu gehen. Starke Konkurrenz mit olympischer und WM Erfahrung Die internationale Konkurrenz ist stark und sechs Konkurrenten verfügen wie Voss ebenfalls über Olympiaerfahrung. Unter anderem die Teams aus den USA, Italien und Belgien haben Olympiateilnehmer in ihren Reihen. Insgesamt 29 Turner:innen beim DTB Pokal haben bereits bei einer der vergangenen Weltmeisterschaften ihr Können unter Beweis gestellt, sechsmal wurde das mit einer Medaille belohnt. Unter anderem ist Nicola Bartolini in Stuttgart am Start. Der Italiener ist amtierender Weltmeister am Boden. So läuft der Mixed Cup ab Beim Mixed Cup Stuttgart besteht ein Team aus je drei Frauen und drei Männern. Geturnt wird an vier Geräten, wobei sich die Männer im Vorfeld vier der sechs Geräten aussuchen können. Auch die Frauen können wählen – sie legen die Reihenfolge der Geräte, in der sie turnen möchten, fest. Pro Team gehen immer zwei Frauen und zwei Männer ans Gerät. Es gibt keine Streichwertungen. Nach drei Geräten entscheidet das Zwischenergebnis, welche zwei der startenden vier Teams im Gold Final stehen. Die beiden letzten Teams treten im Bronze Final gegeneinander an. Das letzte Gerät entscheidet über Sieg oder Niederlage, denn alle Teams starten wieder mit null Punkten in ihr jeweiliges Finale. Turnen live im SWR Sport Livestream SWR Sport überträgt dem Mixed Cup der Turner:innen am Sonntag, den 20.3.2022 ab 14:30 Uhr im Livestream auf swr.de/sport und im SWR Sport YouTube Kanal sowie der ARD/SWR Mediathek. Zudem es ist via HbbTV/Red Button auch auf dem Fernseher abrufbar. Kommentar: Philipp Sohmer