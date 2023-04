Turn-EM Antalya: Der Sonntag im Livestream

SWR Sport überträgt am Sonntag, 16. April ab 12:30 Uhr im Livestream die Finale und Siegerehrung der Turn-EM in Antalya.

Finaltag bei der Turn-EM in Antalya

Spektakuläre Übungen gibt es heute am zweiten Finaltag an den Einzelgeräten bei den Turn-Europameisterschaften in Antalya. Auch wenn keine DTB Turnerinnen und Turner es in die Finales geschafft haben, gibt es hochklassige Entscheidungen.

Wer wird die Nachfolgerin von Emma Malewski am Schwebebalken? Salti und Schrauben in Perfektion sind beim Sprungfinale der Männer zu erwarten. Eleganz, Ausdruck und atemberaubende Akrobatikbahnen im Bodenfinale der Frauen.

Auch ohne den noch verletzten Lukas Dauser, den deutschen Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Tokio ist das Barrenfinale ein Highlight. Zum Abschluss dieser Europameisterschaften in Antalya steht die Entscheidung am Königsgerät der Turner an, das Finale am Reck.

Kommentar: Philipp Sohmer

SWR Sport zeigt die Partie live im bei SWR.de/sport, der ARD Mediathek und im SWR Sport Youtube-Kanal.