Turn-EM Antalya: Der Samstag im Livestream

SWR Sport überträgt am Samstag, 15. April ab 12 Uhr im Livestream die Finale und Siegerehrung der Turn-EM in Antalya.

Titel, Medaillen und Olympia-Qualifikation

Die Turn-Elite kämpft bei den Europameisterschaften in Antalya am Samstag in den Einzelgerätefinales um Medaillen. Elisabeth Seitz vom Turn-Team Deutschland will am Stufenbarren ihren Titel verteidigen. Die 29-jährige vom MTV Stuttgart zeigte an ihrem Paradegerät in der Qualifikation die drittbeste Leistung und hat somit alle Chancen auf Gold, Silber oder Bronze.

Kommentar: Philipp Sohmer

