Das internationale Speerwurfmeeting der Männer in Offenburg

Unter anderem haben Johannes Vetter (LG Offenburg), Alexander Hofman (MTG Mannheim) und Christin Hussong (LAZ Zweibrücken) gemeldet. Vetter (Weltmeister von 2017) ist mit einer Bestleistung von 97,76 m die Nummer 2 auf der ewigen Liste der besten Werfer. Zudem will er den verpatzten Olympiaauftritts in Tokio wettmachen. Vetter hat starke Konkurrenz aus dem eigenen Lager, denn mit dem Heidelberger Alexander Hofmann ist ein zweiter 90m-Werfer am Start

Kommentator: Jens Jörg Rieck

Expertin: Christina Obergföll

SWR Sport überträgt das internationale Speerwurfmeeting der Männer aus Offenburg live am 15.05. im webexklusiven Livestream ab 14:15 Uhr:

SWR.de/sport

SWR Sport-Kanal bei YouTube

SWR Kanal der ARD Mediathek

& via Red Button auch im HbbTV über den internetfähigen Fernseher