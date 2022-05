Final4 im DHB-Pokal 2022 der Frauen. Das zweite Halbfinale am Samstag, den 28. Mai live im SWR Stream ab 17:30 Uhr.

Thüringer HC gegen die SG BBM Bietigheim. Das ist das Topspiel im Turnier der besten vier deutschen Frauenhandball-Teams um den Pokal des Deutschen Handballbund (DHB) in Stuttgart.

Bietigheim - überragendes Team der Saison

Bietigheim ist in dieser Saison das überragende Team in der Bundesliga: Ohne Punktverlust sicherte sich die SG den dritten Meistertitel in der Vereinshistorie. Die Frauen aus Thüringen sind Tabellenvierte (Stand: 5.5.2022). Auf dem Papier ist Bietigheim also der große Favorit. Für das Siegerteam geht's ins Finale. Die Verliererinnen spielen um Platz drei.

Strammes Progamm derr SG macht den Saisonendspurt spannend

Allerdings haben die Bietigheimerinnen auch ein strammes Saison-Programm in den Knochen, denn neben Bundesliga und DHB-Pokal mischen sie auch noch erfolgreich in der European League mit und haben auch dort das Halbfinale erreicht.

Hier könnt ihr euch austauschen Wer sich während des Spiels Thüringen - Bietigheim mit anderen Handball-Fans austauschen will: SWR Sport zeigt das Spiel ab 17:30 Uhr auch als Livestream bei YouTube. Hier gehts zum Live-Chat

Kommentar: Andreas Köstler

Expertin: Jasmina Jankovic (ehem. niederländische Nationaltorhüterin, u.a. Metzingen und Göppingen)

SWR Sport überträgt alle Spiele des Final4 der Frauen um den DHB Pokal live im Stream:

SWR.de/sport

SWR Sport-Kanal bei YouTube

SWR Kanal der ARD Mediathek

& via Red Button auch im HbbTV über den internetfähigen Fernseher