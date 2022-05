per Mail teilen

Final4 im DHB-Pokal 2022 der Frauen. Das erste Halbfinale am Samstag, den 28. Mai live im SWR Stream ab 15 Uhr.

Das Nord-Duell der beiden niedersächsischen Bundesliga-Teams aus Oldenburg und Buxtehude eröffnet das Turnier der besten vier deutschen Frauenhandball-Teams um den Pokal des Deutschen Handballbund (DHB). Der Buxtehuder SV steht in der Bundesligatabelle deutlich vor dem VfL Oldenburg und gilt als Favorit im ersten DHB-Pokal-Halbfinale in der Porsche Arena in Stuttgart. Für das Siegerteam geht's ins Finale. Die Verliererinnen spielen um Platz drei.

Hier könnt ihr euch austauschen Wer sich während des Spiels Oldenburg - Buxtehude mit anderen Handball-Fans austauschen will: SWR Sport zeigt das Spiel ab 15 Uhr auch als Livestream bei YouTube. Hier gehts zum Live-Chat

Kommentar: Andreas Köstler

Expertin: Jasmina Jankovic (ehem. niederländische Nationaltorhüterin, u.a. Metzingen und Göppingen)

