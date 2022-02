Livestream: Handball SG BBM Bietigheim – Les Neptunes de Nantes 12.2.22 ab 16 Uhr

per Mail teilen

SG BBM Bietigheim gegen das französische Team aus Nantes. SWR Sport überträgt die Partie am Samstag, den 12. Februar 2022, ab 16 Uhr im Livestream.

Bietigheim auf dem Sprung ins Viertelfinale

Mit dem Hinspielsieg in Nantes begann der bislang vollkommen überzeugende European League-Auftritt der Frauen der SG BBM Bietigheim in der Gruppenphase. Mit einem Heimerfolg im Topspiel gegen Titelverteidiger Nantes kann Bietigheim am 12. Februar schon im vorletzten Spiel den vorzeitigen Gruppensieg klar machen.

Von den 16 Teams in den vier Gruppen kommen die besten Acht ins Viertelfinale der European-League (EL), die bis vor 2020 unter den Namen EHF-Cup lief.

SWR überträgt live

SWR Sport zeigt die SG BBM gegen Nantes am 12. Februar 2022 ab 16 Uhr im Livestream auf swr.de/sport und im SWR Sport YouTube Kanal sowie der ARD/SWR Mediathek. Zudem es ist via HbbTV/Red Button auch auf dem Fernseher abrufbar.

Auch alle weiteren Spiele der SG BBM Bietigheim in der Gruppenphase gibt es im SWR Sport Livestream.

Kommentator: Andreas Köstler

Expertin: Ina Großmann