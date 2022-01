Livestream 6.2. ab 16 Uhr: MKS Zaglebie Lubin - SG BBM Bietigheim

per Mail teilen

SWR Sport überträgt das Spiel der SG BBM Bietigheim in der European League beim polnischen Team MKS Zaglebie Lubin am Sonntag, den 6. Februar 2022, ab 16 Uhr im Livestream.

Zum Beginn der Rückrunde in der European League treten die ungeschlagenen Bietigheimerinnen beim polnischen Vertreter MKS Zaglebie Lubin an. Das Hinspiel in Bietigheim konnte die SG BBM mit 29:19 für sich entscheiden.

SWR überträgt live

SWR Sport übertragt das Spiel aus Lubin am 6. Febraur ab 16 Uhr im Livestream auf swr.de/sport und im SWR Sport YouTube Kanal sowie der ARD/SWR Mediathek. Zudem es ist via HbbTV/Red Button auch auf dem Fernseher abrufbar.

Auch alle weiteren Spiele der SG BBM Bietigheim in der Gruppenphase gibt es im SWR Sport Livestream.

Von den 16 Teams in den vier Gruppen kommen die besten Acht ins Viertelfinale der European-League (EL), die bis vor 2020 unter den Namen EHF-Cup lief.

Kommentator: Andreas Köstler

Expertin: Ina Großmann