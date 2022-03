per Mail teilen

Zum Viertelfinal-Hinspiel reisen die Bietigheimerinnen ins französische Besançon. SWR Sport Livestream am Sonntag, den 27. März 2022 ab 14 Uhr.

Handball-Feiertag im Burgund

Auswärtsspiel für die Bietigheimerinnen im Osten Frankreichs. Ein sportlicher Feiertag für ESBF Besançon. So einen international erfolgreichen Auftritt konnten die Französinnen aus dem Burgund in der Vereinsgeschichte seit längerem nicht eintragen. Für den Erstligisten Entende Sportive Besançon féminin ist das Erreichen der KO-Runde in der European League (EL) 2021/2022 ein großer Erfolg.

Hier könnt ihr euch austauschen Wer sich während des Spiels mit anderen Handball-Fans austauschen will: SWR Sport zeigt den Livestream zu ESBF Besançon (FRA) gegen SG BBM Bietigheim bei YT. Hier gehts zum Live-Chat.

Seriensiegerinnen aus Bietigheim

Bietigheim geht als Favorit in das Spiel. Das Team von der Enz hatte sich in der Gruppenphase der EL deutlich und ohne einen Punkt abzugeben gegen alle Teams durchgesetzt. Zudem ist die SG BBM souveräner Tabellenführer der Frauen Bundesliga (HBF) und steht im Final4-Turnier des DHB Pokals im Mai. Das summiert sich auf wettbewerbsübergreifend 40(!) Spiele ohne Niederlage (Stand 24.3.). Das Team von Trainer Markus Gaugisch spielt seit Wochen überragend.

Besançon kam als zweiter aus der Gruppenphase

Besançon steht in der in der französischen Liga zurzeit (Stand 21.3.) auf Platz 5. Das ist einen Platz schlechter als die Frauen von Neptunes Nantes. Die hatte Bietigheim in der Gruppenphase der European League zu Beginn des Jahres zweimal besiegt.

Die Französinnen aus Besançon hatten die Gruppenphase bei Punktgleichheit zum Dritten nur dank der besseren Tordifferenz von einem Tor (nach sechs Begegnungen) überstanden.

SWR überträgt live

SWR Sport zeigt die Frauen der SG BBM Bietigheim bei ENBF Besançon am Sonntag, den 27. März 2022 ab 14 Uhr im Livestream auf swr.de/sport und im SWR Sport YouTube Kanal sowie der ARD/SWR Mediathek. Zudem es ist via HbbTV/Red Button auch auf dem Fernseher abrufbar.

Auch das Rückspiel in Bietigheim (Sa., 2.4. ab 16 Uhr) gibt es im SWR Sport Livestream.

Kommentator: Andreas Köstler

Expertin: Ina Großmann