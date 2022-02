Livestream Handball: 19.2. ab 16 Uhr: CS Minaur Baia Mare – SG BBM Bietigheim

per Mail teilen

SWR Sport überträgt das Spiel der SG BBM Bietigheim in der European League (EL) bin Rumänien am Samstag, den 19. Februar 2022, ab 16 Uhr im Livestream.

Tabellenführer Bietigheim will ungeschlagen ins Viertelfinale

Die Frauen aus Bietigheim haben sich nach dem umkämpften 32:29-Sieg gegen Titelverteidiger Nantes vorzeitig als Erster der Gruppe B für das Viertelfinale der EL qualifiziert. Und doch werden sie bei Baia Mare noch einmal sehr gefordert werden, denn die Gegnerinnen kämpfen noch um den zweiten Platz. Den können die Rumäninnen aber nur halten, wenn sie gegen Bietigheim gewinnen.

Siegesserie soll halten

Und ganz nebenbei will die SG BBM Bietigheim ihre Serie weiter ausbauen: Zurzeit sind sie seit 34 Spielen wettbewerbsübergreifend siegreich. Das soll nach dem Spiel gegen Baia Mare auf 35 Spiele geschraubt werden.

Im Viertelfinale des EL wird die SG BBM dann auf das ungarische Team von Motherson Mosonmagyarovari oder ES Besancon aus Frankreich treffen. Beide kämpfen um den zweiten Tabellenplatz in Gruppe A hinter Spitzenreiter Sola HK aus Norwegen. Die Hin- und Rückspiele des Viertelfinales werden am 26./27. März und am 3./4. April ausgetragen.

SWR Sport überträgt das Spiel aus dem rumänischen Baia Mare am 19. Februar ab 16 Uhr im Livestream auf swr.de/sport und im SWR Sport YouTube Kanal sowie der ARD/SWR Mediathek. Zudem es ist via HbbTV/Red Button auch auf dem Fernseher abrufbar.

Auch alle weiteren Spiele der SG BBM Bietigheim in der Gruppenphase gibt es im SWR Sport Livestream.

Kommentator: Andreas Köstler

Expertin: Ina Großmann