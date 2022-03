Handball live: SG BBM Bietigheim - Besançon, 2.4.2022 ab 16 Uhr

per Mail teilen

Zum Viertelfinal-Rückspiel kommt das französische Team aus Besançon nach Bietigheim. SWR Sport Livestream am Sonntag, den 2. April 2022 ab 16 Uhr.

Seriensiegerinnen aus Bietigheim

Bietigheim geht als Favorit in die KO-Spiele gegen das franzöische Team ESBF Besançon. Die Bietigheimerinnen hatten sich in der Gruppenphase der EL deutlich und ohne einen Punkt abzugeben gegen alle Teams durchgesetzt.

Besançon kam als Zweiter aus der Gruppenphase

Besançon steht in der in der französischen Liga zurzeit (Stand 22.3.) auf Platz 5. Das ist einen Platz schlechter als die Frauen von Neptunes Nantes. Die hatte Bietigheim in der Gruppenphase der European League zu Beginn des Jahres zweimal besiegt.

SWR überträgt live

SWR Sport zeigt die Frauen der SG BBM Bietigheim bei ENBF Besançon am 2. April 2022 ab 16 Uhr im Livestream auf swr.de/sport und im SWR Sport YouTube Kanal sowie der ARD/SWR Mediathek. Zudem es ist via HbbTV/Red Button auch auf dem Fernseher abrufbar.

Kommentator: Andreas Köstler

Expertin: Ina Großmann