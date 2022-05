per Mail teilen

Traumfinale live im SWR Stream: Das Finale um den wfv-Pokal.

Die Fußballfreunde in der Region können sich auf ein Traumfinale um den wfv-Pokal freuen: Am 21. Mai geht es für den SSV Ulm und die Stuttgarter Kickers ums Ticket für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal. Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball ist zum fünften Mal hintereinander ins wfv-Pokal-Finale eingezogen. Im Halbfinale gewannen die Spatzen beim Verbandsligisten TSV Essingen mit 3:0.

Oberligist Stuttgarter Kickers hat zum insgesamt sechsten Mal insgesamt den Sprung ins wfv-Pokal-Finale geschafft. Das letzte Endspiel liegt aber schon etwas zurück: 2017 Im Halbfinale 2022 siegten die Kickers beim Verbandsligist SSV Ehingen-Süd mit 3:1.

Ulm Favorit - Kickers mit besserem Lauf

Ulm hat den Pokal zuletzt 2018 gewinnen können. Bei den Kickers datiert der letzte Pokal-Sieg aus der Saison 2005/2006. Damals schlugen sie Ulm im Finale.

Kein anderes Team wie der SSV Ulm stand so oft im Pokal-Finale des Württembergischen Fußballverband (wfv). Der SSV ist nicht nur Rekord-Finalist, sondern auch Rekord-Pokalsieger. Aber nicht nur deshalb gehen die die Spatzen diesmal auf dem Papier als Favorit ins Finale: Sie spielen eine Klasse höher und haben in der Regionalliga Südwest den Aufstieg in den Profi-Fußball der 3. Liga nur knapp verpasst.

Kickers träumen vom Aufstieg und Pokal - Ulm nur noch vom Pokalsieg



Für die Blauen aus Stuttgart ist Platz eins in der Oberliga Baden-Württemberg, der zum direkten Aufstieg langt, nach wie vor drin. Ganz sicher haben sie vier Spieltage vor Schluss den Relegationsplatz zwei mit 19 Punkten Vorsprung.



Kommentator: Daniel Günther

Livestream im SWR:

SV Stuttgarter Kickers - SSV Ulm 1846 Fußball. Das Finale um den WFV-Pokal am Samstag, den 21. Mai ab 16:15 Uhr ive bei SWR.de/sport, in der ARD Mediathek & und im (internetfähigen) Fernsehen via HbbTV.