Ob mit oder ohne Pott - Freiburg steht Kopf und feiert seinen SCF. SWR Livestream am Sonntag, den 22. Mai 2022

In Freiburg wird gefeiert - so oder so

Im Freiburger Theater gibt es zunächst den offiziellen Feier-Part mit Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Anschließend wird das Team auf der Bühne vor dem Theater mit den Fans ausgiebig die grandiose Saison des SCF feiern. Vielleicht sogar mit DFB-Pokal und Qualifikation für die Champions League?

Moderation: Lennert Brinkhoff

Kommentar: Tom Bartels

Livestream im SWR:

Der Empfang des SC Freiburg nach dem DFB-Pokalfinale am Sonntag, den 22. Mai ab 19:20 Uhr ive bei SWR.de/sport, in der ARD Mediathek & und im (internetfähigen) Fernsehen via HbbTV.