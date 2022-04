TSG Hoffenheim - Turbine Potsdam LIVE ab 14 Uhr

per Mail teilen

Am 20. Spieltag der Frauen-Bundesliga empfängt die TSG Hoffenheim Turbine Potsdam. SWR Sport überträgt die Partie am 23. April ab 14 Uhr im Livestream.

Am drittletzten Spieltag der Saison empfangen die Frauen der TSG Hoffenheim im Verfolgerduell die Mannschaft von Turbine Potsdam. Die beiden Tabellennachbarn kämpfen noch um Platz 3, den gerade die Potsdammerinnen inne haben und der zur Champions League Qualifikation berechtigt.

Turbine hat einen Lauf

Die Potsdammerinnen konnten sich in den letzten Wochen durch eine beeindruckende Serie viele Punkte erkämpfen. Sie gewannen sieben ihrer letzten acht Partien und schoben sich dadurch auch in der Tabelle an den Hoffenheimerinnen vorbei.

Kommentar: Christina Graf

SWR Sport zeigt die Partie der 3. Liga live im bei SWR.de/sport, der ARD Mediathek und im SWR Sport Youtube-Kanal.