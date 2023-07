Live Faustball-WM: Deutschland – Namibia

per Mail teilen

Am 22. Juli, direkt nach der offiziellen Eröffnung dieser Weltmeisterschaften wird Deutschland sein erstes Spiel bestreiten. Der Titelverteidiger trifft um 14 Uhr auf Namibia.

Das Team aus dem Südwesten Afrikas nahm bereits 12 Mal an Weltmeisterschaften teil und wird dem deutschen Team im Auftaktmatch sicherlich alles abverlangen.

Vom 22. bis 29.7. 2023 finden in Mannheim die Weltmeisterschaften im Faustball der Männer statt. Die deutsche Mannschaft ist nicht nur Titelverteidiger, sondern hat die letzten drei WM-Titel in Folge gewonnen. Bei den Weltmeisterschaften im eigenen Land ist das große Ziel natürlich klar - Titelverteidigung!

16 Nationen am Start

Aus allen Kontinenten kommen die besten Spieler der Welt nach Mannheim angereist, insgesamt treten 16 Nationen bei diesen Weltmeisterschaften an.

Deutschland nahm an bislang an allen Weltmeisterschaften teil, wurde 12 – mal Weltmeister! So oft wie keine andere Nation. Doch die Titelverteidigung wird kein Selbstläufer, denn Nationen wie Österreich, Brasilien, die Schweiz oder auch Namibia sind nicht zu unterschätzen.

Platz für viele Zuschauer

Die Vorrunde wird unter freiem Himmel im Rhein – Neckar – Stadion ausgetragen. 5000 Zuschauer können hier die Spiele live miterleben. Halbfinale und Finale finden dann in der SAP Arena statt, in der extra dafür Rasen verlegt wird. Noch gibt es Karten, doch die Hoffnung der Spieler ist auch hier vor ausverkauftem Haus, also vor 16000 Zuschauern zu spielen.

SWR überträgt live

Alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden bei SWR Sport gestreamt und können auf SWR.de/sport, Sportschau.de, in der Mediathek oder auch auf unserem YouTube-Kanal SWR Sport live gesehen werden.

Patrick Stricker wird alle deutschen Spiele kommentieren.