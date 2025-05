KSC vor dem letzten Saisonspiel gegen Paderborn

Der KSC will sich mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden und er wolle mit seiner Mannschaft alles dafür tun, so Trainer Christan Eichner. Er wolle mit der bestmöglichen Mannschaft auflaufen und ein unangenehmer Gegner sein, betont Eichner. Außerdem wolle er mit seinen Spielern den Zuschauern etwas zurückgeben für die Unterstützung in der zurückliegenden Saison.