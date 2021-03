"Es war das Spiel, das wir erwartet haben. Wir müssen am Ende mit dem Punkt leben", bilanzierte KSC-Trainer Eichner: "In der ersten Halbzeit hat es vor allem in der Offensive gefehlt, wir haben die Bälle zu schnell verloren. Das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Über 90 Minuten hatte der Gegner jedoch auch zwei Großchancen. Daher geht das Ergebnis in Ordnung."