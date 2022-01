KSC kehrt ins Mannschaftstraining zurück

per Mail teilen

Rund 85 Prozent der erkrankten Spieler wurden negativ getestet, so ein Sprecher des KSC. Es gebe bei ihnen keine erkennbaren gesundheitlichen Probleme. Vor dem ersten Training werden dennoch sicherheitshalber sportmedizinische Untersuchungen durchgeführt, um mögliche Gefahren auszuschließen. Spieler, die erst am vergangenen Wochenende positiv getestet wurden, kehren entsprechend später ins Training zurück. Die Zahl der insgesamt erkrankten Spieler beim KSC lag bei 19, außerdem hatten acht Mitglieder des Trainer- und Funktionsteams positive Befunde. Der gesamte Kader befand sich in Quarantäne.